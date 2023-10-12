Баку: Азербайджан никогда не устраивал этнических чисток в Карабахе

Опубликовано: 20:09, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан не прибегал и не намерен впредь прибегать к этническим чисткам. Обвинения Армении на этот счет не имеют под собой оснований, заявил замглавы МИД АР в Международном суде.

Никакие формы этнических чисток никогда не применялись Азербайджаном, об этом заявил в Международном суде замглавы МИД республики Эльнур Мамедов, комментируя необоснованные обвинения армянской стороны по ситуации в Карабахском районе.

Замминистра в ходе слушаний заметил, что обвинения Еревана не согласуются ни с реальными событиями в регионе, ни с выводами миссии ООН о том, что Азербайджан разрешил въезд в Карабах. Он напомнил, что организация многие годы не имела доступа в регион. Первые визиты случились лишь в октябре текущего года по инициативе Баку.

"Впервые более чем за 30 лет регион посетила международная миссия. Они (обвинения Армении) не отражают сообщения представителей независимых международных СМИ, которые были там и видели эту территорию. Азербайджан не участвовал и не будет участвовать во многих формах этнической чистки против мирного населения Карабаха"

– Эльнур Мамедов

Азербайджан будет обеспечивать права и безопасность армянских жителей Ханкенди так же, как и других граждан, Баку создаст условия для их возвращения и реинтеграции.

Международный суд в Гааге рассматривает сегодня иск Армении против Азербайджана, Ереван подал иск по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.