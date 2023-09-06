Баку: Армения сорвала мирные переговоры на всех площадках

Опубликовано: 12:02, 6 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт премьер-министра Армении

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев подтвердил готовность Баку заключить мирное соглашение с Ереваном. Он подчеркнул, что сторонам удалось согласовать 70% договора, однако Армения тормозит мирный процесс.

Азербайджан действительно хочет подписать мирное соглашение с Арменией и перевернуть страницу конфронтации и зверств. Такое заявление помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сделал в ходе интервью Arab News.

"Мы хотели бы жить в мире. Но мяч на стороне Армении. Чем раньше они осознают эту реальность, тем лучше будет для всех"

– помощник азербайджанского лидера

Он подчеркнул, что в ходе переговоров по мирному договору Баку и Еревану удалось достичь важного прогресса и согласовать около 70% текста, однако своими действиями Армения тормозит мирный процесс. По словам Хикмета Гаджиева, грязная пропаганда Армении против Азербайджана сбила стороны с пути переговоров по мирному договору, которые они проводили в Соединенных Штатах.

"Подписание мирного договора полностью изменит ландшафт региона Южного Кавказа. Но премьер-министр Армении, с одной стороны, признает территориальную целостность Азербайджана, а с другой стороны, по-прежнему сохраняет присутствие армянских вооруженных сил на нашей территории. Он до сих пор финансирует незаконный и подчиненный (Еревану – прим. ред.) режим на нашей территории"

– помощник президента АР

Он также обратил внимание на то, что Азербайджан ценит как роль США в обсуждении мирного соглашения, так и роль России, которая вносит свой вклад в урегулирование в том числе и по той причине, что является частью региона и имеет исторические связи с Азербайджаном и Арменией.

"Существуют различные платформы. Мы не отдаем предпочтения ни одной из них. Наш подход заключается в том, что мы приветствуем всех, кто желает внести свой вклад в установление мира"

– Хикмет Гаджиев

Помимо этого, он отверг все обвинения со стороны Армении о так называемой "блокаде" Карабаха со стороны Азербайджана, назвав их абсолютно бездоказательными и необоснованными.

"Нет никакого "ухудшения гуманитарной ситуации" в регионе или блокады армянских жителей Карабахского региона Азербайджана. То, что предлагает Азербайджан, - иметь несколько путей коммуникаций. И одним из таких важных путей является дорога Агдам-Ханкенди. Она обладает гораздо большей эффективностью и логистическими возможностями для охвата Карабахского региона, поскольку Азербайджан полностью восстановил ее"

– помощник главы государства

Он добавил, что Баку много раз обращался к армянским властям с призывом к диалогу, однако они отказывались от него.

"Данная позиция является деструктивной. Они также отказываются от продуктов питания и других товаров, поступающих из Азербайджана, что считается расизмом. Они отказываются от продуктов только лишь из-за их происхождения"

– Хикмет Гаджиев

Кроме того, он выразил сожаление в связи с тем, что Армения превращается в еще одну Сирию в регионе, так как она разделена между крупными державами в соответствии с их собственными геополитическими интересами.