Баку: Армения пытается сформировать ложное мнение у общественности

Опубликовано: 18:08, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Минобороны Азербайджана прокомментировали распространяемый армянской стороной видеоматериал. Там заявили, что Ереван пытается замаскировать свои грязные поступки.

Полковник армии Азербайджана Анар Эйвазов дал ответ на видеоматериал, который распространило Минобороны Армении.

Он отметил, что кадры и автомобильная техника, показанные в материале от Минобороны РА с целью сокрытия провокации, никак не связаны с произошедшим инцидентом.

Полковник подчеркнул, что задержанный азербайджанской стороной диверсант из Армении эвакуирован на машине УАЗ - 390945 в близлежащее военно-медицинское учреждение солдатами армии Азербайджана.

В заключение Эйвазов добавил, что Ереван таким образом пытается скрыть свои грязные поступки и сформировать ложное мнение у общественности.