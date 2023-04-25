Байден вступает в президентскую гонку-2024

Опубликовано: 14:00, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Байден будет участвовать в ближайших выборах президента США, об этом он объявил официально. Выборы пройдут в будущем году, на тот момент действующему лидеру будет 82 года.

Действующий президент США Джо Байден намерен снова пуститься в президентскую гонку. Он официально объявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах.

"У каждого поколения бывают моменты, когда им приходится отстаивать демократию <...>. Вот почему я вступаю в президентскую гонку",

– объявил Байден в видеоролике, который был опубликован сегодня на странице американского президента в Twitter.

Самый возрастной президент

Джозеф Байден - 46-й президент Штатов. В должность он вступил в 78-летнем возрасте, став самым возрастным лидером в американской истории. Баллотируясь на второй срок, демократ рассчитывает возглавлять США до собственного 86-летия.

Вместе с ним на второй срок выдвинется и вице-президент Камала Харрис.

О выборах в США

Президентские выборы состоятся в ноябре 2024 года. Уже известно, что в них примут участие нынешний лидер и его предшественник, Дональд Трамп. Отметим, что опросы в США показывают, что американцы не хотят видеть главой государства ни того, ни другого политика.

Также побороться за президентское кресло собираются республиканец Перри Джонсон, демократы Марианн Уильямсон и племянник экс-президента Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший.