Опубликовано: 15:17, 21 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Президент США не может гарантировать, что дефолта не будет. Он продолжает рассчитывать на поправку к конституции, чтобы исправить ситуацию.

Дефолт продолжает угрожать США, американский лидер объявил, что не может дать гарантий того, что дефолта в США не будет.

"Я не могу гарантировать, что они не спровоцируют дефолт"

– Джо Байден

С начала года Белый дом призывает Конгресс США поднять потолок госдолга. Конгрессмены в ответ требуют существенно снизить бюджетные расходы. Администрация Байдена отказывается идти на такое условие. Глава государства ищет возможности обойти Конгресс и с помощью конституционной поправки поднять полоток, который Штаты могут достигнуть со дня на день.

"Я изучаю четырнадцатую поправку на предмет того, какие есть полномочия [у президента] <...>, чтобы найти способ избежать дефолта"

– Джо Байден

Сейчас потолок госдолга США установлен на уровне $31,4 трлн, это 125% от ВВП США за год.

Дефолт в США ударит не только по экономике страны, но и по глобальной экономике, на восстановление могут уйти годы. На решение проблемы у американских властей остается около двух недель.