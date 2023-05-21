РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Байден не дает гарантий спасения США от дефолта

Байден не дает гарантий спасения США от дефолта
© Фото: "Вестник Кавказа"
Президент США не может гарантировать, что дефолта не будет. Он продолжает рассчитывать на поправку к конституции, чтобы исправить ситуацию.

Дефолт продолжает угрожать США, американский лидер объявил, что не может дать гарантий того, что дефолта в США не будет.

"Я не могу гарантировать, что они не спровоцируют дефолт"

– Джо Байден

С начала года Белый дом призывает Конгресс США поднять потолок госдолга. Конгрессмены в ответ требуют существенно снизить бюджетные расходы. Администрация Байдена отказывается идти на такое условие. Глава государства ищет возможности обойти Конгресс и с помощью конституционной поправки поднять полоток, который Штаты могут достигнуть со дня на день.

"Я изучаю четырнадцатую поправку на предмет того, какие есть полномочия [у президента] <...>, чтобы найти способ избежать дефолта"

– Джо Байден

Сейчас потолок госдолга США установлен на уровне $31,4 трлн, это 125% от ВВП США за год.

Дефолт в США ударит не только по экономике страны, но и по глобальной экономике, на восстановление могут уйти годы. На решение проблемы у американских властей остается около двух недель.

Дефолт снова навис над США

Дефолт снова навис над США

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1250 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version