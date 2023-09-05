Бахчисарай обзаведется улиточной фермой

Опубликовано: 8:35, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Конкурс по программе "Агростартап" состоялся в Крыму. Были представлены 20 проектов, в том числе проект по созданию улиточной фермы в Бахчисарае.

В Крыму состоялся конкурс по программе "Агростартап", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

Комиссия просмотрела свыше 20 проектов, среди которых был и план по возведению улиточной фермы в Бахчисарайском районе.

Там отметили, что идеи по развитию сельского хозяйства в регионе пользуются большой популярностью. Деньги гранта будут потрачены на покупку поголовья рогатого скота, техники и оборудования. Кроме того, будут установлены теплицы.