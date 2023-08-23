АЗС Кубани испытывают дефицит топлива

Опубликовано: 12:06, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На автозаправочных станциях Краснодарского края начались перебои с поставками топлива – энергетики связывают это с пиком туристического сезона.

Все чаще автомобилисты, пытающиеся заправить своих "железных коней" на кубанских автозаправках, встречаются с тем, что топлива на заправках нет или поставляется оно с перебоями: впрочем, вполне очевидно, что сильно выросший поток автомобилей на пляжи Черноморского побережья и автолюбителей, возвращающихся с отдыха к началу учебы, требует и других запасов бензина и дизтоплива на АЗС края.

Перебои с поставками топлива в южные регионы РФ, в частности на Кубань, заметили и в министерстве энергетики России, отметив, что связаны они с сезонной загруженностью железных дорог, пишет РБК-Кубань.

"Некоторые сложности с ритмичностью поставок возникли на фоне высокой загруженности железной дороги в южном направлении в туристический сезон… Объем производства и запасов достаточен для покрытия спроса"

- Минэнерго России

Самое неприятное, что топливный дефицит бьет и по аграриям, у которых началась горячая пора сбора урожая. Письма о проблемах с топливом в Минсельхоз уже подготовили власти Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской и Новосибирской областей, Калмыкии, Кубани и Крыма.

Минэнерго уже посоветовало нефтяным компаниям "изыскать возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны".