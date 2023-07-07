Азовское море на выходные будет штормить

Опубликовано: 18:43, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В предстоящие выходные в Таганрогском заливе на Азовском море ожидается шторм и ухудшение видимости, до понедельника объявлено штормовое предупреждение, говорится в сообщении МЧС региона.

Предстоящие выходные будут не самыми удачными для тех, кто собрался отдохнуть на Азовском море – на регион обрушатся сильные дожди с грозами и градом, как следствие значительно ухудшится видимость, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

"В течение суток 8 и 9 июля, а также ночью и утром 10 июля в Таганрогском заливе Азовского моря местами ожидается ухудшение видимости 1-2 км в сочетании с сильными дождями, грозой, градом и усилением ветра при грозах до 20-25 м/с" – цитирует сообщение спасателей "Интерфакс".

Неспокойно будет и на море: в его открытой части высота волн может достигать 0,7-1,2 м, добавили в региональном МЧС.