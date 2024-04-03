Вестник Кавказа

"Азимут" возобновил перевозку между Астраханью и Баку

Центр Гейдара Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Международный авиарейс Астрахань-Баку с апреля вновь выполняется перевозчиком "Азимут". Перевозка на данном маршруте возобновлена после приостановки на февраль и март.

Российский перевозчик "Азимут" с апреля снова выполняет рейсы из Астрахани в столицу Азербайджана.

В феврале компания временно приостановила перевозку без объяснения причин.

"Авиакомпания "Азимут" в апреле возобновила прямые регулярные рейсы в Азербайджан. Рейсы в Баку будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам: прибытие в Астрахань - 08:35, вылет в Баку - в 09:35"

– аэропорт Астрахани

Билеты уже в продаже. Время полета составляет полтора часа.

Отметим, что на данном направлении также летают самолеты "Азербайджанских авиалиний", компания выполняет два еженедельных рейса. Таким образом, между городами с апреля совершается четыре прямых авиарейса в неделю.

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