Аэропорт Баку увеличил пассажиропоток за три месяца в полтора раза

Поток пассажиров в международный аэропорт Гейдара Алиева вырос за первые три месяца этого года почти в полтора раза. За первый квартал 2024 года авиагавань обслужила 1,4 млн человек.

Столичная авиагавань Азербайджана значительно нарастила поток пассажиров за первый квартал 2024 года.

По информации пресс-службы, за январь-марта этого года аэропорт посетили почти полтора миллиона пассажиров, что на 38,2% больше за такой же период предыдущего года.

За первые три месяца авиагавань обслужила более 12 тыс рейсов почти четырех десятков компаний.

Сообщается, что большая часть пассажиров – 1,3 млн были перевезены международными рейсами. Половина из них была совершена азербайджанский перевозчиком AZAL.

Наиболее востребованными маршрутами были – Абу-Даби, Стамбул, Тбилиси, Дубай и Москва.

Также на 82% увеличилось число пассажиров транзитных рейсов.