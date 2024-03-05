Вестник Кавказа

Аэропорт Баку увеличил пассажиропоток за три месяца в полтора раза

Аэропорт Баку увеличил пассажиропоток за три месяца в полтора раза
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поток пассажиров в международный аэропорт Гейдара Алиева вырос за первые три месяца этого года почти в полтора раза. За первый квартал 2024 года авиагавань обслужила 1,4 млн человек.

Столичная авиагавань Азербайджана значительно нарастила поток пассажиров за первый квартал 2024 года.

По информации пресс-службы, за январь-марта этого года аэропорт посетили почти полтора миллиона пассажиров, что на 38,2% больше за такой же период предыдущего года.

За первые три месяца авиагавань обслужила более 12 тыс рейсов почти четырех десятков компаний.

Сообщается, что большая часть пассажиров – 1,3 млн были перевезены международными рейсами. Половина из них была совершена азербайджанский перевозчиком AZAL.

Наиболее востребованными маршрутами были – Абу-Даби, Стамбул, Тбилиси, Дубай и Москва.

Также на 82% увеличилось число пассажиров транзитных рейсов.

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