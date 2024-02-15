Азиатский банк выделил деньги на поддержку женщин в Грузии

АБР окажет помощь жительницам Грузии, которые заняты в сельскохозяйственной сфере. Средства предоставлены одному из местных банков в виде кредита.

Азиатский банк развития (АБР) выделил "Кредо банку" кредит на крупную сумму денег, целью которого является облегчение доступа к финансированию для микро-, малых и средних предпринимателей. Об этом рассказали в самом банке.

Особое внимание планируется уделить поддержке женщин, которые заняты в сельском хозяйстве.

Сумма кредита составит 65 млн лари (примерно $25 млн).

"Более трети работников и предпринимателей в сельском хозяйстве страны – женщины, но они имеют ограниченный доступ к финансам. "Кредо банк" уникален тем, что направлен на удовлетворение этих финансовых потребностей"

– гендиректор АБР по операциям в частном секторе Сьюзан Габури

Она подчеркнула, что данный проект также направлен на поддержку местного производства продуктов питания и импортозамещение с целью укрепления продовольственной безопасности в Грузии.