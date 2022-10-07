Баку и Тбилиси укрепят сотрудничество в энергетике

Власти Азербайджана и Грузии намерены укрепить отношения в сфере энергетики. Представителями двух стран был подписан документ об управлении энергетическими ресурсами.

Документ о контроле в сфере энергетики был подписан между Азербайджаном и Грузией.

Азербайджанское агентство по регулированию энергетических вопросов и Национальная комиссия Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения заключили договор, в рамках которого обязались развивать и укреплять связь в отрасли энергоснабжения.

В частности, страны будут обмениваться опытом в сфере законодательного урегулирования энергетики. Также ведомства будут совместно создавать программы для обучения по эффективному использованию энергетики и управлению "зеленой" энергосистемой.

Отмечается, что организации связывает давнее сотрудничество в энергетической сфере, а подписание документа укрепит связь и поможет развивать совместную деятельность.