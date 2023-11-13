Азербайджанская шахматистка стала чемпионкой мира

Шахматистка сборной Азербайджана выиграла юношеский чемпионат мира, который проходит сейчас в Италии. Она стала победительницей в возрастной категории до 18 лет.

Представительница сборной Азербайджана Аян Аллахвердиева выиграла мировое первенство по шахматам.

Чемпионат, в котором участвуют девушки и юноши, проходит в Монтесильвано (Италия).

Азербайджанская шахматистка Аян Аллахвердиева в последнем туре набрала 9,5 очка. С таким результатом она стала лучшей в категории до 18 лет.

В Монтесильвано прибыли порядка тысячи шахматистов из 94 стран со всего мира.