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Азербайджанская шахматистка победила на чемпионате мира

Азербайджанская шахматистка победила на чемпионате мира
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Молодая шахматистка из Азербайджана стала лучшей на чемпионате мира. Она состязалась в быстрые шахматы с игроками моложе 20 лет.

Чемпионат мира по быстрым шахматам среди игроков до 20 лет выиграла Говхар Бейдуллаева из Азербайджана.

Азербайджанская спортсменка набрала в девяти играх 11 очков, что стало историческим успехом. Шахматистка Бейдуллаева стала чемпионкой мира.

Другой представитель Азербайджана Мухаммед Мурадлы на чемпионате удостоился 13-го места.

Соревнования состоялись в Италии на острове Сардиния. Завтра там же начнется мировой шахматный чемпиона по блицу.

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