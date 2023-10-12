Азербайджанская шахматистка победила на чемпионате мира

Опубликовано: 22:54, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Молодая шахматистка из Азербайджана стала лучшей на чемпионате мира. Она состязалась в быстрые шахматы с игроками моложе 20 лет.

Чемпионат мира по быстрым шахматам среди игроков до 20 лет выиграла Говхар Бейдуллаева из Азербайджана.

Азербайджанская спортсменка набрала в девяти играх 11 очков, что стало историческим успехом. Шахматистка Бейдуллаева стала чемпионкой мира.

Другой представитель Азербайджана Мухаммед Мурадлы на чемпионате удостоился 13-го места.

Соревнования состоялись в Италии на острове Сардиния. Завтра там же начнется мировой шахматный чемпиона по блицу.