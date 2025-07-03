Азербайджанская организация приняла участие в "Уральском Сабантуе"

В селе Кадниково Свердловской области состоялся "Уральский Сабантуй-2025". Мероприятие посетила национально-культурная организация "Азербайджан-Урал".

Свердловская областная общественная национально-культурная организация "Азербайджан-Урал", возглавляемая Шахином Шыхлянским, приняла участие в масштабном мероприятии в селе Кадниково – "Уральском Сабантуе-2025".

Этот праздник также посетили глава Свердловской области Денис Паслер, глава Татарстана Рустам Минниханов и заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев.

В ходе мероприятия его гости могли посмотреть на конные скачки и другие спортивные соревнования. Среди посетителей также были разыграны призы.

"Уральский Сабантуй" ежегодно посещает свыше 30 тыс человек, включая гостей региона. Этот праздник объединяет представителей разных национальностей и религий.