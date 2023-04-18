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Азербайджанцы, обучающиеся в Турции, смогут пересекать сухопутную границу

Азербайджанцы, обучающиеся в Турции, смогут пересекать сухопутную границу
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Гражданам Азербайджана, которые обучаются в университетах Турции, разрешили пересекать сухопутную границу. Для этого им достаточно будет предъявить студенческий билет.

Азербайджанское посольство в Турции сообщило о том, что азербайджанские студенты, проходящие обучение в турецких вузах, смогут пересекать сухопутную границу.

Как отметили в дипломатической миссии, данное разрешение получили не только учащиеся, но и члены их семей. Им дозволено въезжать в Азербайджан через сухопутную границу до 10 мая.

Стоит добавить, что для пересечения государственной границы и въезда в Азербайджанскую Республику студентам достаточно иметь при себе документ, подтверждающий его учебную деятельность в Турции (студенческий билет).

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