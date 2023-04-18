Гражданам Азербайджана, которые обучаются в университетах Турции, разрешили пересекать сухопутную границу. Для этого им достаточно будет предъявить студенческий билет.
Азербайджанское посольство в Турции сообщило о том, что азербайджанские студенты, проходящие обучение в турецких вузах, смогут пересекать сухопутную границу.
Как отметили в дипломатической миссии, данное разрешение получили не только учащиеся, но и члены их семей. Им дозволено въезжать в Азербайджан через сухопутную границу до 10 мая.
Стоит добавить, что для пересечения государственной границы и въезда в Азербайджанскую Республику студентам достаточно иметь при себе документ, подтверждающий его учебную деятельность в Турции (студенческий билет).