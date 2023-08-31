Азербайджан заявил решительный протест французскому послу

Опубликовано: 10:31, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава посольства Франции в Азербайджане вызвали в МИД АР. Анн Буайон передали ноту протеста в связи с устроенной накануне провокацией на Лачинской дороге.

Послу Франции в Азербайджане вручили ноту протеста в связи с совершенной накануне французскими политиками провокацией на Лачинской дороге. Для этого Анн Буайон вызвали в МИД АР.

Как уточнили в ведомстве, на встрече французскому дипломату вручили ноту протеста. В ней идет речь об отправке грузовиков с "гуманитарной помощью" к ППП "Лачин". Колонна сопровождалась несколькими главами французских городов, среди них была и мэр столицы Франции Анн Идальго. Кроме того, французские политики сделали ряд провокационных антиазербайджанских высказываний.

На встрече с Буайон было обращено особое внимание на то, что эти действия нельзя расценивать иначе, как прямое вмешательство во внутренние дела Азербайджана. Также шаги французской стороны представляют собой посягательство на суверенитет и территориальную целостность АР.

В МИД заявили также, что эти провокации – часть лживой и манипулятивной кампании Еревана. Их организаторы стремятся вызвать эскалацию в регионе. Кроме того, Париж таким образом фактически поощряет реваншизм в Армении.

"Азербайджанская сторона расценила демонстративную попытку отправки грузов без согласования и вопреки ее воле на международно признанную территорию Азербайджана как провокацию, и довела свой решительный протест до сведения противоположной стороны. Франции было выдвинуто настойчивое требование прекратить действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, угрожающие и без того хрупкому процессу нормализации, продвигаемому активными усилиями международных акторов"

– МИД Азербайджана