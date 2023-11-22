Азербайджан возведет 8 станций по производству "зеленой" энергии

В течение трех лет Азербайджан намерен построить 8 станций, которые будут производить возобновляемую энергию. Проект будет реализован совместно с зарубежными партнерами.

Власти Азербайджанской Республики планирует реализовать проект по строительству 8 станций по производству "зеленой" энергии. Такую информацию озвучил депутат парламента республики Солтан Мамедов.

Он отметил, что правительство страны заключило контракт на возведение новых энергетических объектов с компаниями их других стран.

Таким образом, проект планируется реализовать вместе с зарубежными партнерами.

"Этот процесс носит непрерывный характер. Правительство Азербайджана подписало меморандумы о сотрудничестве в области зеленой энергии с правительствами и компаниями Австралии, Китая, Японии, Индонезии, ОАЭ, Узбекистана, Грузии, Румынии, Венгрии и других стран"

– Солтан Мамедов