Вестник Кавказа

Азербайджан возведет 8 станций по производству "зеленой" энергии

Азербайджан возведет 8 станций по производству "зеленой" энергии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В течение трех лет Азербайджан намерен построить 8 станций, которые будут производить возобновляемую энергию. Проект будет реализован совместно с зарубежными партнерами.

 

Власти Азербайджанской Республики планирует реализовать проект по строительству 8 станций по производству "зеленой" энергии. Такую информацию озвучил депутат парламента республики Солтан Мамедов.

Он отметил, что правительство страны заключило контракт на возведение новых энергетических объектов с компаниями их других стран.

Таким образом, проект планируется реализовать вместе с зарубежными партнерами.

"Этот процесс носит непрерывный характер. Правительство Азербайджана подписало меморандумы о сотрудничестве в области зеленой энергии с правительствами и компаниями Австралии, Китая, Японии, Индонезии, ОАЭ, Узбекистана, Грузии, Румынии, Венгрии и других стран"

– Солтан Мамедов

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1890 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Спрос на бронирование отелей в Азербайджане вырос на 15%

Спрос на бронирование отелей в Азербайджане вырос на 15%

Баку и Бухарест свяжут прямые рейсы

Баку и Бухарест свяжут прямые рейсы

Аэропорт Баку увеличил пассажиропоток за три месяца в полтора раза

Аэропорт Баку увеличил пассажиропоток за три месяца в полтора раза

Члены комитета СЕ начали визит на Южный Кавказ

Члены комитета СЕ начали визит на Южный Кавказ

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы