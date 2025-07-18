Азербайджан снова потрясло землетрясение

На юге Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,5. Сегодня утром сообщалось о подземных толчках в Кельбаджарском районе.

На юге Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,5. Сегодня утром сообщалось о подземных толчках в Кельбаджарском районе.

В южной части Азербайджана произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Отмечается, что магнитуда подземных толчков составила 3,5. Сейсмическая активность была зафиксирована в 14:03 по местному времени на глубине 33 км.

В Центре также подчеркнули, что землетрясение случилось на границе Лерикского и Ленкоранского районов Азербайджана.

Стоит добавить, что сегодня утром сообщалось о подземных толчках в Кельбаджарском районе республики. Активность сейсмологи зафиксировали в 5 утра по местному времени.

Уточняется, что магнитуда подземных толчков составила 3,0. Эпицентр располагался в 30 км от Дашкесана. Информации о разрушениях и пострадавших нет.