Азербайджан снова потрясло землетрясение

На юге Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,5. Сегодня утром сообщалось о подземных толчках в Кельбаджарском районе.
В южной части Азербайджана произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Отмечается, что магнитуда подземных толчков составила 3,5. Сейсмическая активность была зафиксирована в 14:03 по местному времени на глубине 33 км.
В Центре также подчеркнули, что землетрясение случилось на границе Лерикского и Ленкоранского районов Азербайджана.
Стоит добавить, что сегодня утром сообщалось о подземных толчках в Кельбаджарском районе республики. Активность сейсмологи зафиксировали в 5 утра по местному времени.
Уточняется, что магнитуда подземных толчков составила 3,0. Эпицентр располагался в 30 км от Дашкесана. Информации о разрушениях и пострадавших нет.