Азербайджан рассматривает варианты коридора через Армению и Иран

Азербайджан ведет работу по маршруту в Нахичеванскую Автономную Республику с армянской стороной, но существует и альтернатива, отметил глава Минтранса Турции Абдулкадыр Уралоглу, передает Hurriyet.
"Ведутся работы по маршруту, проходящему через Армению. Его протяженность составляет 43 километра. Но если будут проблемы на армянской стороне, то у Азербайджана есть также контакты с Ираном относительно возможности прохождения коридора через территорию ИРИ"
– министр
На данный момент в Баку рассматривают оба варианта маршрута. Зангезурский коридор может пройти через территорию Армении, Аразский коридор - через Иран. На территории Азербайджана активно ведутся строительные работы. Также, отметил Уралоглу, объявлен тендер на строительство дороги между Турцией и Нахичеваном.