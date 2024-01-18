Азербайджан рассматривает варианты коридора через Армению и Иран

Каким будет маршрут из Азербайджана в Нахичеван, пока не решено. Рассматриваются как вариант Зангезурского коридора, через Армению, так и Аразского - через Иран.

Азербайджан ведет работу по маршруту в Нахичеванскую Автономную Республику с армянской стороной, но существует и альтернатива, отметил глава Минтранса Турции Абдулкадыр Уралоглу, передает Hurriyet.

"Ведутся работы по маршруту, проходящему через Армению. Его протяженность составляет 43 километра. Но если будут проблемы на армянской стороне, то у Азербайджана есть также контакты с Ираном относительно возможности прохождения коридора через территорию ИРИ"

– министр

На данный момент в Баку рассматривают оба варианта маршрута. Зангезурский коридор может пройти через территорию Армении, Аразский коридор - через Иран. На территории Азербайджана активно ведутся строительные работы. Также, отметил Уралоглу, объявлен тендер на строительство дороги между Турцией и Нахичеваном.