Азербайджан прокладывает дорогу до Нахчывана через Иран

Опубликовано: 17:44, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ильхам Алиев сообщил о договоренности по строительству дороги в Нахчыван через Иран. Он добавил, что Баку работает над расширением пропускной способности коридора "Север-Юг".

Азербайджанский президент Ильхам Алиев на 27-м заседании Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества в Шуше сообщил о достижении договоренности о прокладке авто- и железной дороги в Нахчыван.

По его словам, обе дороги до Нахчыванского Автономной Республики будут проходить через территорию Исламской Республики Иран.

В своем обращении он назвал Азербайджан надежной транзитной страной, а транспортно-логистическая инфраструктура открыта для всех государств.

Отмечая, растущую потребность в грузоперевозках по маршруту Восток-Запад, президент заявил об увеличении объема грузов, которые будут перевозиться по дороге Баку-Тбилиси-Карс, с 1 до 5 млн тонн.

"С Исламской Республикой Иран достигнута договоренность о строительстве автомобильной и железной дорог, которые создадут возможность выхода в Нахчыванскую Автономную Республику через территорию этой страны"

- Ильхам Алиев

Кроме того, глава государства добавил, что Азербайджан активно действует в работе дальнейшего расширения пропускной способности транспортного коридора "Север-Юг".