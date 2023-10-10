Азербайджан прокладывает дорогу до Нахчывана через Иран

Азербайджанский президент Ильхам Алиев на 27-м заседании Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества в Шуше сообщил о достижении договоренности о прокладке авто- и железной дороги в Нахчыван.
По его словам, обе дороги до Нахчыванского Автономной Республики будут проходить через территорию Исламской Республики Иран.
В своем обращении он назвал Азербайджан надежной транзитной страной, а транспортно-логистическая инфраструктура открыта для всех государств.
Отмечая, растущую потребность в грузоперевозках по маршруту Восток-Запад, президент заявил об увеличении объема грузов, которые будут перевозиться по дороге Баку-Тбилиси-Карс, с 1 до 5 млн тонн.
"С Исламской Республикой Иран достигнута договоренность о строительстве автомобильной и железной дорог, которые создадут возможность выхода в Нахчыванскую Автономную Республику через территорию этой страны"
- Ильхам Алиев
Кроме того, глава государства добавил, что Азербайджан активно действует в работе дальнейшего расширения пропускной способности транспортного коридора "Север-Юг".