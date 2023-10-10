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Азербайджан примет участие в создании лунной станции

Азербайджан примет участие в создании лунной станции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджанские космические ученые станут участниками международной программы по созданию лунной станции. Соглашение было подписано в Баку с китайской стороной.

Азербайджан вошел в число участников проекта, посвященного созданию Международной научной лунной станции, иначе МНЛС. Информацию об этом распространило Космическое управление Китая, передает телеканал CGTN.

Соответствующее соглашение было подписано агентствами по космосу КНР и АР. Договоренность была достигнута на Международного астронавтическом конгрессе несколько дней назад в Баку.

В документе идет речь о развитии сотрудничества при воплощении в жизнь положений программы. Это означает монтаж специальных приборов, обучение сотрудников и организацию экспериментов.

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