Азербайджан примет участие в создании лунной станции

Опубликовано: 2:22, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанские космические ученые станут участниками международной программы по созданию лунной станции. Соглашение было подписано в Баку с китайской стороной.

Азербайджан вошел в число участников проекта, посвященного созданию Международной научной лунной станции, иначе МНЛС. Информацию об этом распространило Космическое управление Китая, передает телеканал CGTN.

Соответствующее соглашение было подписано агентствами по космосу КНР и АР. Договоренность была достигнута на Международного астронавтическом конгрессе несколько дней назад в Баку.

В документе идет речь о развитии сотрудничества при воплощении в жизнь положений программы. Это означает монтаж специальных приборов, обучение сотрудников и организацию экспериментов.