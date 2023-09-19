Азербайджан обвинил американского сенатора во лжи

Помощник президента Азербайджана заявил, что сенатор США Боб Мендес высказывает ложь о "голоде" в Ханкенди. Он добавил, что такая политика вредит репутации Конгресса США.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал лживыми заявления американского сенатора Боба Менендеса о якобы "голоде" в Ханкенди.
Ранее Менендес на заседании Сената сказал, что Баку якобы устроил "блокаду" армян в Ханкенди.
"Вместо того, чтобы ответить на серьезные обвинения в коррупции, конгрессмен Менендес лжет комитету Сената по иностранным делам с ложной информацией и фейковым фото. Человек, представленный на фото, скончался от рака. Сами армяне стыдятся использовать эту неприкрытую ложь после предоставления медицинских доказательств"
- Хикмет Гаджиев
Помощник подчеркнул, что откровенная ложь и расизм против азербайджанцев вредят имиджу и глобальной репутации американского Конгресса.