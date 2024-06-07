Азербайджан нарастил поставки газа в Италию

Импорт азербайджанского газа в Италию вырос на 2,6%. В марте Азербайджан экспортировал 485,1 млн кубометров газа. При этом стоимость заметно снизилась.

Азербайджан нарастил экспорт природного газа в Италию на 2,6% в годовом исчислении, приводит статистические данные Eurostat.

В марте этого года в Италию было поставлено 485,1 млн кубометров газа из Азербайджана. В прошлогоднем марте этот показатель составил 473 кубометров.

Несмотря на рост объема импорта газа, цена существенно упала. Так, стоимость в 2023 году была 486 млн евро, а в этом году она опустилась до 254 млн евро.

В прошлом году объемы поставок азербайджанского газа в Италию составили 9,3 млрд кубометров. Общая сумма составила почти 5 млрд евро.