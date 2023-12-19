Вестник Кавказа
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Азербайджан и Казахстан заключат договор о военной разведке

Министерство обороны Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку и Астана готовятся заключить соглашение о военной разведке. Оно предполагает обмен разведывательной военной информацией в области обороны.

Азербайджан и Казахстан готовятся к подписанию соглашения о военной разведке. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

Проект соответствующего соглашения появился на правительственном сайте проектов нормативных правовых актов РК.

Соглашение будет рассчитано на 5 лет. Оно предполагает обмен разведывательной информацией в оборонной сфере и проведение совместных мероприятий для боевой подготовки личного состава.

В настоящее время проект соглашения находится на публичном обсуждении на портале Открытые НПА. Обсуждение продлится до конца текущего месяца.

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