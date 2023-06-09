Опубликовано: 11:35, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

В Минэнерго Казахстана рассказали о совместной работе Астаны и Баку с поставками зеленой электроэнергии в Европу. Там заявили, что уже идет прокладка кабеля через Каспий, который соединит Казахстан с Европой.

Казахстан и Азербайджан реализуют проект по продаже зеленой электроэнергии в европейские страны, сообщил глава казахстанского Минэнерго Алмассадам Саткалиев.

Он заявил, что страны уже работают над прокладкой высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря, который позволит соединить Казахстан с Турцией и Европой.

Саткалиев рассказал и о реализации подобного проекта и на Черном море. По его словам, Азербайджан в нем также принимает непосредственное участие.

Кроме того, министр отметил о продолжении совместной работы Баку и Астаны над проектами по классическим энергоресурсам. Он добавил, что страны активно развивают проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии.