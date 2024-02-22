Азербайджан и Кабардино-Балкария наращивают сотрудничество

Азербайджан и КБР будут наращивать сотрудничество во всех сферах взаимодействия. Прежде всего, это касается торгово-экономической, научно-технической и культурной сфер.

Кабардино-Балкария и Азербайджан намерены укрепить свои отношения и развивать сотрудничество в различных сферах: торгово-экономической, научно-технической и культурной.

Об этом говорилось в ходе встречи главы правительства КБР Алия Мусукова и посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль оглы на полях XII российско-азербайджанского межрегионального форума.

Было отмечено, что одной из главных целей сотрудничества между Кабардино-Балкарией и Азербайджаном является развитие торгово-экономических связей. Обе стороны видят больший потенциал в укреплении торговых отношений и расширении ассортимента товаров и услуг, предлагаемых друг другу. В рамках этого сотрудничества планируется проведение совместных выставок, ярмарок и бизнес-форумов, которые помогут привлечь новых инвесторов и предпринимателей.

Кроме того, стороны отметили важность развития научно-техническое сотрудничества. Стороны обладают высоким потенциалом в области научных исследований и разработок, и планируют интенсифицировать обмен опытом в таких отраслях как: информационные технологии, медицина, сельское хозяйство и т.д.

Не менее важно и развитие межкультурных коммуникаций. Планируется проведение выставок фестивалей и мастер-классов. В релизе подчеркнуто, что сотрудничество между Кабардино-Балкарией и Азербайджаном будет способствовать развитию экономики, науки, культуры сторон.