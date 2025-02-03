Вестник Кавказа

Азербайджан и Иран провели встречу по межпарламентским отношениям

Азербайджан и Иран провели встречу по межпарламентским отношениям
Посол Азербайджана в Тегеране встретился с представителями межпарламентской группы дружбы Иран-Азербайджан. Стороны обсудили возможности для укрепления сотрудничества и двусторонние отношения.

В Тегеране состоялась встреча между послом Азербайджана Али Ализаде с главой межпарламентской группы дружбы Иран-Азербайджан Судайфом Бадри.

Согласно информации азербайджанского посольства, встреча, в которой также приняли участие члены межпарламентской группы, была посвящена сотрудничеству сторон.

"Состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества между группами дружбы"

– сообщение посольства АР

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