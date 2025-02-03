Азербайджан и Иран провели встречу по межпарламентским отношениям

Посол Азербайджана в Тегеране встретился с представителями межпарламентской группы дружбы Иран-Азербайджан. Стороны обсудили возможности для укрепления сотрудничества и двусторонние отношения.
В Тегеране состоялась встреча между послом Азербайджана Али Ализаде с главой межпарламентской группы дружбы Иран-Азербайджан Судайфом Бадри.
Согласно информации азербайджанского посольства, встреча, в которой также приняли участие члены межпарламентской группы, была посвящена сотрудничеству сторон.
"Состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества между группами дружбы"
– сообщение посольства АР