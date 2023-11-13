Вестник Кавказа

Азербайджан и Иран построят на границе дополнительные КПП

Азербайджан и Иран построят на границе дополнительные КПП
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Между Азербайджаном и Ираном появятся новые контрольно-пропускные пункты. Распоряжение об их строительстве было подписано президентом республики.

На границе Ирана и Азербайджана будут созданы новые пункты пропуска. О реализации проекта по их строительству сегодня президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым был подписан соответствующий документ. 

Отмечается, что строительство новых КПП будет осуществляться в рамках "Плана на 2024-2026 годы по повышению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок". 

Благодаря созданию дополнительных пунктов контроля на азербайджано-иранской границе повысится конкурентоспособность и эффективность международных логистических маршрутов.

Кроме этого, за счет новых КПП будет увеличен товарооборот между странами и уменьшено время, которое затрачивается на пересечение границы.

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