Азербайджан и Иран построят на границе дополнительные КПП

Между Азербайджаном и Ираном появятся новые контрольно-пропускные пункты. Распоряжение об их строительстве было подписано президентом республики.

На границе Ирана и Азербайджана будут созданы новые пункты пропуска. О реализации проекта по их строительству сегодня президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым был подписан соответствующий документ.

Отмечается, что строительство новых КПП будет осуществляться в рамках "Плана на 2024-2026 годы по повышению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок".

Благодаря созданию дополнительных пунктов контроля на азербайджано-иранской границе повысится конкурентоспособность и эффективность международных логистических маршрутов.

Кроме этого, за счет новых КПП будет увеличен товарооборот между странами и уменьшено время, которое затрачивается на пересечение границы.