Азербайджан и Грузия согласовали границу на 70%

Баку и Тбилиси на сегодняшний день согласовали 70% государственной границы. Стороны продолжают работу над согласованием оставшейся части, заявили в Тбилиси.

Уже 70% азербайджано-грузинской границы согласовано на данный момент, такие сведения сообщил глава профильного парламентского комитета Николоз Самхарадзе.

По его словам, предсказать, когда Азербайджану и Грузии удастся окончательно завершить процесс, сложно. Однако, подчеркнул парламентарий, представители Баку и Тбилиси продолжают работать над этим, передает Sputnik Грузия.

"Соглашение о делимитации не подпишется, пока не будет согласовано 100% границы"

– Николоз Самхарадзе

Напомним, граница между Грузией и Азербайджаном протянулась на 440 км.

Ранее стало известно, что за период с января по ноябрь Азербайджан занял первое место по экспорту из Грузии: на долю АР пришлось 14% от его общего объема. Этот показатель, по данным Тбилиси, вырос на треть по сравнению с 2022 годом.