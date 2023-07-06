Азербайджан и Грузия продолжают наращивать товарооборот

Грузия и Азербайджан наращивают экономическое сотрудничество, взаимный товарооборот с начала года вырос на 7,3%.
Взаимная торговля между Азербайджаном и Грузией растет.
За январь-май товарооборот между двух государств увеличился на 7,3% и достиг $612 млн.
Экспорт продукции из Азербайджана в Грузию снизился относительно прошлогодних показателей, тогда как грузинский импорт вырос более на $100 млн.
Азербайджан - один из пяти главных торговых партнеров Грузии, основная торговля ведется с Турцией.
Грузия за первые пять месяцев этого года нарастила внешнюю торговлю на 18,9%, до $8,3 млрд.