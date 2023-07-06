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Азербайджан и Грузия продолжают наращивать товарооборот

Азербайджан и Грузия продолжают наращивать товарооборот
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Грузия и Азербайджан наращивают экономическое сотрудничество, взаимный товарооборот с начала года вырос на 7,3%.

Взаимная торговля между Азербайджаном и Грузией растет.

За январь-май товарооборот между двух государств увеличился на 7,3% и достиг $612 млн.

Экспорт продукции из Азербайджана в Грузию снизился относительно прошлогодних показателей, тогда как грузинский импорт вырос более на $100 млн.

Азербайджан - один из пяти главных торговых партнеров Грузии, основная торговля ведется с Турцией.

Грузия за первые пять месяцев этого года нарастила внешнюю торговлю на 18,9%, до $8,3 млрд.

Турция, Россия и Грузия стали главными покупателями азербайджанских товаров

Турция, Россия и Грузия стали главными покупателями азербайджанских товаров

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