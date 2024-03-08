Азербайджан готовится перейти на "зеленую" экономику с помощью умного подхода

Власти Азербайджана подготовили ряд мер, по которым республика будет переходить на "зеленую" экономику. В программу войдут также территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Меры по развитию "зеленой" экономики подготовили в Азербайджане. Планируется, что республика будет реализовывать их по принципу умного подхода. Такую информацию озвучил глава министерства экономики страны Сахиб Мамедов в ходе своего выступления на форуме, который посвящен переходу к "зеленой" экономике.

Он отметил, что власти в первую очередь будут учитывать развитие этой программы на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов

"Применение концепций "умный город", "умная деревня" и "зеленая энергетическая зона" обеспечат современные условия жизни на освобожденных территориях"

– Сахиб Мамедов

По словам министра, в рамках программы планируется увеличить переработку мусора на 20% за счет улучшения системы утилизации.

Мамедов рассказал, что власти планируют развивать среду для цифровизации, чтобы привлечь больше инвестиционных вложений.

Кроме этого, правительство будет сотрудничать с компаниями в сфере IT.