Азербайджан готов к выборам президента

Глава ЦИК Азербайджана заявил, что страна готова к президентским выборам, которые пройдут завтра. Мазахир Панахов подчеркнул, что впервые выборы главы государства состоятся на всей международно признанной территории Азербайджана.

ЭКСКЛЮЗИВ

Все избирательные участки по всему Азербайджану на сто процентов готовы к выборам президента, которые состоятся завтра, заявил на пресс-конференции глава ЦИК Мазахир Панахов.

Как сообщает корреспондент "Вестника Кавказа" Марина Лагутина, он уточнил, что все участки отвечают международным требованиям.

Панахов также отметил, что в избирательных списках насчитывается 6 млн 478 тыс 623 человека. Число избирательных участков составило 6537. Кроме того, за рубежом открыты 49 пунктов в 37 странах, отдать свой голос в них смогут порядка 23 тыс человек.

Выборы на освобожденных территориях

Председатель ЦИК подчеркнул особую важность выборов президента 2024 для азербайджанского народа: впервые народное волеизъявление состоится на всей международно признанной территории Азербайджана.

По словам Панахова, на деоккупированных территориях созданы 26 избирательных участков. Голосование, в частности, будет проводиться в Лачине, Шуше, Физули, Агалы, так как там проведено разминирование.

Голосовать будут не только вернувшиеся жители, но и военные – они примут участие в выборах по открепительным удостоверениям.

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“

Панахов уточнил также, что армяне Ханкенди смогут проголосовать на выборах, если у них есть азербайджанские документы.

"Любой человек для нас – избиратель, если у него есть азербайджанский паспорт. Все могут голосовать вне зависимости от национальности. Никакой проблемы нет – если кто-то из них придет со своей id-card, его тут же включат в избирательный список"

– председатель ЦИК

Глава ЦИК отметил, что участки для голосования там еще комфортнее и совершеннее, чем в Баку, не говоря о других городах: они соответствуют самым высоким стандартам, созданы все условия, обеспечены протоколы и бюллетени, работают веб-камеры, так что там не будет никаких проблем.

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“

Прозрачность

Руководитель Центризбиркома напомнил, что одно из ключевых требований к любым выборам заключается в их прозрачности, и заверил, что в Азербайджане никаких проблем с этим нет.

Панахов добавил, что в общей сложности за выборами будут наблюдать более 90 тыс наблюдателей, причем международные наблюдатели прибыли от авторитетных организаций. Кроме того, ОБСЕ уже опубликовала предварительный отчет своих наблюдателей, у них нет серьезных жалоб.

Глава ЦИК добавил, что предварительные результаты будут озвучены уже 7 февраля в 21.00 по местному времени (20.00 мск).