Азербайджан готов к выборам президента

ЭКСКЛЮЗИВ
Все избирательные участки по всему Азербайджану на сто процентов готовы к выборам президента, которые состоятся завтра, заявил на пресс-конференции глава ЦИК Мазахир Панахов.
Как сообщает корреспондент "Вестника Кавказа" Марина Лагутина, он уточнил, что все участки отвечают международным требованиям.
Панахов также отметил, что в избирательных списках насчитывается 6 млн 478 тыс 623 человека. Число избирательных участков составило 6537. Кроме того, за рубежом открыты 49 пунктов в 37 странах, отдать свой голос в них смогут порядка 23 тыс человек.
Выборы на освобожденных территориях
Председатель ЦИК подчеркнул особую важность выборов президента 2024 для азербайджанского народа: впервые народное волеизъявление состоится на всей международно признанной территории Азербайджана.
По словам Панахова, на деоккупированных территориях созданы 26 избирательных участков. Голосование, в частности, будет проводиться в Лачине, Шуше, Физули, Агалы, так как там проведено разминирование.
Голосовать будут не только вернувшиеся жители, но и военные – они примут участие в выборах по открепительным удостоверениям.
Панахов уточнил также, что армяне Ханкенди смогут проголосовать на выборах, если у них есть азербайджанские документы.
"Любой человек для нас – избиратель, если у него есть азербайджанский паспорт. Все могут голосовать вне зависимости от национальности. Никакой проблемы нет – если кто-то из них придет со своей id-card, его тут же включат в избирательный список"
– председатель ЦИК
Глава ЦИК отметил, что участки для голосования там еще комфортнее и совершеннее, чем в Баку, не говоря о других городах: они соответствуют самым высоким стандартам, созданы все условия, обеспечены протоколы и бюллетени, работают веб-камеры, так что там не будет никаких проблем.
Прозрачность
Руководитель Центризбиркома напомнил, что одно из ключевых требований к любым выборам заключается в их прозрачности, и заверил, что в Азербайджане никаких проблем с этим нет.
Панахов добавил, что в общей сложности за выборами будут наблюдать более 90 тыс наблюдателей, причем международные наблюдатели прибыли от авторитетных организаций. Кроме того, ОБСЕ уже опубликовала предварительный отчет своих наблюдателей, у них нет серьезных жалоб.
Глава ЦИК добавил, что предварительные результаты будут озвучены уже 7 февраля в 21.00 по местному времени (20.00 мск).