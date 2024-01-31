Азербайджан до конца года отменяет пошлины на ввоз горючего

Кабинет министров Азербайджана распорядился до конца текущего 2024 года значительно снизить акцизы на ввоз бензина и отменить таможенные пошлины на ввозимое автомобильное топливо.

Сегодня в Азербайджане вступают в силу изменения в документ "Акцизные ставки на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики", согласно которым до 31 декабря 2024 года снижены ставки акцизов на импортируемый бензин.

Теперь акциз на бензин с октановым числом менее 95 будет составлять не 200, а всего лишь 1 манат за тонну, также его ввоз не будет облагаться таможенной пошлиной, передает Sputnik Азербайджан.

Снижение акциза и отмена таможенных пошлин помогут сдержать цены на топливо на внутреннем рынке Азербайджана, пока модернизируется под европейские стандарты единственный в стране и крупнейший на Южном Кавказе Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева, полагают эксперты.

После обновления производства до стандарта "Евро-5", которое завершится в 2027 году, его перерабатывающие мощности вырастут почти в три раза: НПЗ будет выпускать 2 млн т автомобильного бензина вместо нынешних 1,2 млн т в год, дизельного топлива - 2,9 млн т вместо нынешних 1,9 млн т, авиатоплива – 1 млн т вместо нынешних 600 тыс т, а также 390 тыс т нефтехимической продукции вместо нынешних 112 тыс т.