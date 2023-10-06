Азербайджан будет развивать сельское хозяйство в Ханкенди и Ходжавенде

Опубликовано: 3:17, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Развитие сельского хозяйства планируется в Карабахе и Восточном Зангезуре. Для этого в Ханкенди и Ходжавенде будут установлены агрометеостанции.

Азербайджан продолжит развитие освобожденных территорий, особое внимание будет уделено сельскому хозяйству, для которого имеются широкие возможности.

В настоящее время Карабахском районе и Восточном Зангезуре работают 11 гидрометеорологических и 5 метеорологических станций - в Шуше, Агдаме, Физули, Кельбаджаре, Лачине, поделился глава Национальной службы гидрометеорологии АР Назим Махмудов.

Работы по расширению гидрометеорологической сети на данных территориях продолжатся, будут установлены еще две станции.

«В будущем на этих территориях планируется установить новые агрометеорологические станции. В дальнейшем эти станции принесут пользу сельскохозяйственной отрасли на освобожденных территориях, в целом экономике страны. Учитывая, что в Ханкенди и Ходжавенде имеются широкие возможности для сельского хозяйства, мы планируем установить там две агрометеорологические станции»

– Махмудов