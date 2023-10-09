AZAL отменил завтрашний авиарейс в Тель-Авив

Опубликовано: 21:25, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из-за нестабильной обстановки и ракетных атак в Израиле, включая район международного аэропорта Бен-Гурион, крупнейший авиаперевозчик Азербайджана – госконцерн AZAL отменил рейс по маршруту Баку-Тель-Авив-Баку, запланированный на завтра.

Крупнейшая азербайджанская авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) отменила свой рейс по маршруту Баку-Тель-Авив-Баку, который должен был состояться завтра, 10 октября, сообщили в пресс-службе компании.

Как отметили в авиакомпании, безопасность пассажиров и экипажа является высшим приоритетом авиаперевозчика, и он не вправе подвергать опасности жизни людей, передает АЗЕРТАДЖ .

Также в компании сообщили, что ее руководством принято решение полностью вернуть стоимость авиабилетов в/из международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, приобретенных до 7 октября, с датой вылета с 8 октября по 1 ноября, в рамках процедуры "involuntary", или перебронировать их на любые другие даты до 30 ноября 2023 года включительно.

Информация о последующих рейсах будет предоставлена общественности через СМИ или официальные страницы авиакомпании в социальных сетях, добавили в AZAL.