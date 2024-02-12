Автопарк Кабардино-Балкарии пополнился автобусами

Четыре десятка новых автобусов вышли на маршруты Нальчика. В местном транспортном ведомстве отметили, что такие автобусы позволят улучшить качество пассажирских перевозок и обеспечить высокий уровень комфорта для горожан.

Власти Кабардино-Балкарии приобрели без малого пять десятков автобусов, которые уже вышли на маршруты в региональной столице. По словам главы республики, новые машины смогут гарантировать бесперебойную работу транспорта.

По предварительным оценкам, потребности нальчикского города в автобусах такого класса составляют около ста единиц, помочь региону с этим готовы представители местного бизнеса.

Власти уверены, что скоро эта потребность будет закрыта. В местном транспортном ведомстве отметили, что новые автобусы – это современные и комфортные машины нового поколения.

Введение такого транспорта позволит улучшить качество пассажирских перевозок и обеспечить высокий уровень комфорта для горожан.