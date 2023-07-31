Очередной нелегальный мини-склад оружия нашли полицейские в Армении. Его хозяин задержан и, по всей видимости, он станет фигурантом уголовного дела.
Целый арсенал оружия, в том числе огнестрельного, нашли в одном из сел Котайкской области, рассказали в полиции Армении опубликовав видео с места событий.
Подозреваемый – 43-летний селянин. Правоохранители получили сведения о том, что мужчина держит дома оружие.
В ходе обыска эти сведения подтвердились. У сельского жителя нашли:
- почти 110 патронов,
- четыре бинокля,
- автомат вместе с магазином,
- одну гранату,
- 23 номера для автомобилей.
Кроме того, оружие – правда, уже не огнестрельное – лежало у мужчины в машине: с собой он возил металлическую дубинку.
Хранитель оружия задержан. Идет предварительное следствие.