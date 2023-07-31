Опубликовано: 15:04, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очередной нелегальный мини-склад оружия нашли полицейские в Армении. Его хозяин задержан и, по всей видимости, он станет фигурантом уголовного дела.

Целый арсенал оружия, в том числе огнестрельного, нашли в одном из сел Котайкской области, рассказали в полиции Армении опубликовав видео с места событий.

Подозреваемый – 43-летний селянин. Правоохранители получили сведения о том, что мужчина держит дома оружие.

В ходе обыска эти сведения подтвердились. У сельского жителя нашли:

почти 110 патронов,

четыре бинокля,

автомат вместе с магазином,

одну гранату,

23 номера для автомобилей.

Кроме того, оружие – правда, уже не огнестрельное – лежало у мужчины в машине: с собой он возил металлическую дубинку.

Хранитель оружия задержан. Идет предварительное следствие.