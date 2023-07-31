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Автомат, граната и бинокли: селянин создал дома арсенал в Армении

Автомат, граната и бинокли: селянин создал дома арсенал в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Очередной нелегальный мини-склад оружия нашли полицейские в Армении. Его хозяин задержан и, по всей видимости, он станет фигурантом уголовного дела.

Целый арсенал оружия, в том числе огнестрельного, нашли в одном из сел Котайкской области, рассказали в полиции Армении опубликовав видео с места событий.

Подозреваемый – 43-летний селянин. Правоохранители получили сведения о том, что мужчина держит дома оружие.

В ходе обыска эти сведения подтвердились. У сельского жителя нашли:

  • почти 110 патронов,
  • четыре бинокля,
  • автомат вместе с магазином,
  • одну гранату,
  • 23 номера для автомобилей.

Кроме того, оружие – правда, уже не огнестрельное – лежало у мужчины в машине: с собой он возил металлическую дубинку.

Хранитель оружия задержан. Идет предварительное следствие.

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