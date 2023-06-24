Автобусный туризм на юге России временно отменен

Опубликовано: 19:28, 24 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В связи с военным мятежом ЧВК "Вагнер" и перекрытием южной трассы М4 турператоры прекращают возить отдыхающих на юг автобусами. Одним клиентам предложено вернуть деньги за билеты, другим – перенести путевку на более поздний срок, третьим – добраться поездом.

Как рассказали сегодня в Ассоциации туроператоров России, по соображениям безопасности отменяется ряд автобусных туристических рейсов на российском юге.

"Так, туроператор "Мультитур" сообщил, что автобусы, следующие маршрутом Москва-Анапа на 25 июня и Москва-Анапа на 26 июня, в связи с форс-мажорной ситуацией отменены перевозчиком"

– АТОР

Данная компания обещает вернуть деньги всем, кто купил только билеты до Анапы. Для других клиентов возможен перенос рейса либо брони гостиницы на другое время.

Тем же, кто в понедельник будет планировал вернуться из Анапы в Москву, куплены билеты на поезд вместо автобусов. Клиенты должны получить их в кассах, где покупали билеты на автобус.