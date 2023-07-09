РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Автобус с туристами из РФ застрял в Казахстане по пути в Кыргызстан

Автобус с туристами из РФ застрял в Казахстане по пути в Кыргызстан
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Автобус, перевозивший российских туристов из Омска в Кыргызстан, сломался в Карагандинской области Казахстана и простоял без движения 20 часов. Россияне проявили выдержку и дождались починки транспорта, не требуя ни эвакуации, не услуг врачей.

Как рассказали сегодня в вечером в полиции Казахстана, в Карагандинской области накануне произошла авария. Автобус, везший россиян на отдых из Омска в Кыргызстан, остановился посреди трассы в Оскаровском районе из-за поломки.

Водитель чинил автобус на протяжении почти суток, начиная с полуночи воскресенья по местному времени и до 20:00. Все это время туристы оставались в автобусе, ожидая продолжения движения.

Всего в автобусе было 34 туриста, включая 4 детей. Им не потребовалось ни эвакуация, ни услуги врачей. Сейчас они едут в сторону Кыргызстана.

Пассажирские автобусы столкнулись в Караганде

Пассажирские автобусы столкнулись в Караганде

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
760 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version