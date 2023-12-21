Автомобиль въехал в витрину в Сочи

Витрину магазина протаранил автомобиль. ЧП произошло в Сочи. Возможно, водитель уснул за рулем и потерял управление. Пострадавших нет.

Уснувший за рулем водитель врезался в стекло одной из витрин торговых точек курорта. По данным местных правоохранителей, пострадавших нет.

«По предварительным данным, 41-летний водитель каршерингового автомобиля Kia при движении съехал с дороги и врезался в стену магазина. <…> Полицейские не исключают, что водитель мог уснуть за рулем»

– УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту была инициирована проверка.

Отметим, что перед и во время новогодних торжеств традиционно растет число автоаварий. Полицейские связывают это с резким возрастанием числа поездок: нужно успеть купить всем подарки, отметиться на корпоративе и отпраздновать Новый год у родственников. Растет и число водителей севших за руль в нетрезвом виде.