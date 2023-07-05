Авиабилеты в России подорожают: пассажиры будут платить новый сбор

Опубликовано: 10:39, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России может появиться новый авиасбор с пассажиров. Средства будут направляться в резервный фонд, необходимый на случай отмены рейсов или банкротства перевозчика.

Перелеты по России могут подорожать - планируется ввести дополнительный сбор с пассажиров, чтобы создать для них же резервный фонд.

"Речь идет о создании "резервного фонда поддержки пассажиров" на случай банкротства авиакомпаний"

– материал "Коммерсанта"

Средства фонда могут использоваться в случае экстренных ситуаций: авиакомпания обанкротилась, случилась массовая отмена рейсов.

Обсуждение нового сбора ведется в Минтрансе, идея принадлежит "Ростеху".

Перевозчики против введения нового сбора, который, по предварительным данным составит минимум 150 рублей.

Управление фондом будет возложено на единого оператора АО "Авиагарант", появившегося в России два года назад, сообщает газета "Коммерсантъ".