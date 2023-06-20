Авария на трассе на Кубани привела к гибели троих человек

Опубликовано: 6:57, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На трассе в Краснодарском крае в ДТП при столкновении двух легковушек погибли три человека, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Минувшим вечером на трассе на Кубани произошло страшное ДТП, в котором погибли три человека – лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля, сообщает в совеем Telegram-канале пресс-службе ГУМВД по региону.

Авария произошла на автодороге "Крымск - Славянск-на-Кубани". Водитель Hyundai Accent для обгона выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с автомобилем "Лада Приора" под управлением 49-летнего мужчины.

"В результате аварии оба водителя и 50-летняя пассажир отечественного автомобиля погибли на месте. Две женщины-пассажира "Лада Приора" в тяжелом состоянии госпитализированы", - говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку.