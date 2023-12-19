Austrian Airlines соединят Вену с Тбилиси

В скором времени самолеты Austrian Airlines начнут летать в столицу Грузии. Ожидается, что первый рейс состоится весной следующего года.

Авиакомпания Austrian Airlines через четыре месяца запустит рейс Вена – Тбилиси. Соответствующую информацию подтвердили в Минэкономики Грузии.

Первый полет по данному направлению планируется совершить в мае.

Austrian Airlines станут третьим авиаперевозчиком группы Lufthansa, самолеты которого будут летать в Грузию.

Замглавы ведомства Мариам Квривишвили отметила, что запуск рейса пойдет на пользу туристической индустрии Грузии.

"Благодаря открытию прямых рейсов с Европой нашу страну посетят больше европейских визитеров, что положительно повлияет не только на туризм и авиацию, но и будет способствовать развитию экономики"

– заместитель министра