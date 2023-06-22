"Атамань" встретит гостей окрошкой в субботу

Опубликовано: 21:50, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кубанский этнокомплекс "Атамань" в грядущую субботу на один день станет царством окрошки – холодный суп в жаркий день здесь предложат попробовать всем гостям и даже разыграют набор продуктов для его приготовления.

Предстоящая суббота, 24 июня, станет для этнокомплекса "Атамань" в Темрюкском районе Кубани днем окрошки.

Гастрономический фестиваль ждет всех любителей этого холодного супа, и неважно, какому из них вы отдаете предпочтение – на квасе или на кефире, на мясе или на колбасе, с редисом или без – здесь можно будет попробовать любой его вариант, передает портал Юга.ру.

Приглашенные на фестиваль мастера расскажут, в чем секрет традиционного кубанского холодного супа, угостят всех гостей этим блюдом и разыграют набор для приготовления окрошки по старинному казачьему рецепту. Все это пройдет под выступления фольклорных ансамблей.

В программе праздника - выставка народных промыслов, экскурсии, конкурсы и другие развлечения.

Нынешним летом посетителей этнопарка ожидают и другие гастрономические фестивали: 1 июля здесь можно будет попробовать и узнать секреты приготовления блюд из рыбы и черноморских морепродуктов, 22 июля – тайны блюд из картофеля и лука, праздник любителей шашлыка пройдет 29 июля. Август начнется днем индюшки, который в Атамани отметят в субботу, 5 августа, а 12 августа в этнокомплексе пройдет день борща.

С приходом осени праздники для гурманов не закончатся, просто еда на них станет по-осеннему более сытной – 9 сентября в этнокомплексе пройдет праздник риса, 30 сентября – день каши, а череда "вкусных" дней 7 октября продолжится праздником сала, а завершатся "праздники живота" днем разносолов, который пройдет 21 октября.

Всего на Кубани летом пройдет 11 фестивалей на любой вкус – это семейный праздник стритбола, музыкальные "ВК-Фест", "Рок-Остров" и "Форт-НовоРок", и фестиваль бардовской песни "Лоза и Муза".