Астраханец вез с выставки в Баку тысячи сувениров

Волгоградские таможенники изъяли в аэропорту из багажа у пассажира, прилетевшего с выставки в Баку, почти 9 тысяч сувениров – он не знал, что их нужно декларировать, и теперь его ждет наказание за административное правонарушение.

Волгоградских таможенников, принимавших пассажиров авиарейса Баку – Волгоград, ждал любопытный сюрприз: один из них, принимавший участие в сельскохозяйственной выставке, проходившей в столице соседнего государства, вез в качестве подарков для клиентов и друзей 8860 сувениров с логотипом японской компании, в том числе кепки, сумки, шапки, бутылки для воды, калибраторы для овощей и семена.

Все это мужчина ввозил как личные вещи, которые он получил в подарок от коллеги из Голландии, раздававшего на выставке рекламные товары. А вот о том, что такие товары нужно декларировать, он не знал, за что и поплатился конфискацией, передает "АиФ Астрахань".

Незнание закона не освобождает от ответственности – а по закону товары, предназначенные для коммерческого использования, должны быть задекларированы с уплатой таможенных платежей. Теперь пассажира ждет административное наказание за правонарушение.