Вестник Кавказа

Астрахань накрыло "газовое облако"

Астрахань накрыло "газовое облако"
© Фото: Telegram-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина
Сегодня утром жители Астрахани проснулись от характерного запаха газа, витающего над всем городом: как выяснилось впоследствии, это было связано с пусконаладочными работами на местном газоперерабатывающем заводе.

Жителей Астрахани сегодня утром всерьез обеспокоил запах газа, стоявший во всех его районах – губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину пришлось успокаивать горожан в своем Teelgram-канале, что это не несет никакой опасности и вызвано пусконаладочными работами на местном газоперерабатывающем заводе (ГПЗ).

"Специалисты проводят восстановительные работы на АГПЗ и с утра приступили к запуску производства. Сейчас идет процесс пусконаладки, в том числе запуск факельного горения. Те, кто проезжал мимо Аксарайска, видели эти факелы. Часть из них были потушены в связи с остановкой работы завода. Также во время этого процесса происходит выпуск газа, который после поджигается как и на бытовой газовой плите. По данным метеослужбы облако газа смещается в степь"

- Игорь Бабушкин

Астраханский губернатор заверил горожан, что природный газ не опасен для здоровья на открытом пространстве, а в ближайшее время состояние атмосферного воздуха нормализуется. При этом предупредил, что в ближайшие дни до выхода ГПЗ на штатный режим такая ситуация может повториться, и призвал не поддаваться панике.

Напомним, природный газ сам по себе запаха не имеет, и для того, чтобы можно было почувствовать его утечку, в него добавляются специальные вещества – одоранты, придающие бытовому газу специфичный запах. Очевидно, такие добавки используются в тестовых запусках процессов газопереработки на перерабатывающих предприятиях.

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