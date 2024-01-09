Армия Ирана получила стратегические беспилотники

Иран нарастил свою боевую и разведывательную мощь с помощью новых беспилотных летательных аппаратов, которые были произведены отечественными предприятиями.

Боевые подразделения ИРИ получили в свое пользование новые отечественные беспилотники. Они были разработаны Минобороной республики специально для ВС страны.

В церемонии передачи БПЛА принимали участие командующий армией страны генерал Абдулрахима Мусави и глава Минобороны Мохаммадрезы Аштияни.

Отмечается, что на вооружение иранской армии поступили беспилотники типа "Ababil 4" и "Ababil 5", которые предназначены для разведки, наблюдения, радиоэлектронной войны, а также выполнения других военных задач.

Кроме этого, были представлены БПЛА "Араш", "Бавар" и "Каррар", способный выполнять ударные маневры и производить разведывательные работы.