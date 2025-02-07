Армения выразила соболезнования Ирану в связи с трагедией в Бендер-Аббасе

В связи со взрывом и пожаром, случившимися в городе Бендер-Аббас, МИД Армении выразил соболезнования. Сейчас известно о 28 жертвах и 1,1 тыс пострадавших.

Армения соболезнует Ирану в связи с трагическим взрывом в порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас, говорится в сообщении МИД РА.

"Мы глубоко опечалены трагическим взрывом в Бандарабасе, который привел к многочисленным жертвам. Выражаем глубочайшие соболезнования правительству и дружественному народу Ирана, а также семьям и близким погибших"

- МИД Армении

Кроме того, ведомство пожелало всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Напомним, что приведших к масштабному пожару взрыв в порту Шахид Раджаи произошел накануне. В результате его пострадали свыше 1,1 тыс человек. Число жертв увеличивается: сейчас известно о смерти 28 человек, еще 6 остаются пропавшими без вести.

Помимо Армении, соболезнования выразили Россия, Азербайджан, Турция и другие иностранные государства.