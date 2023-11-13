Армения установила дипотношения с Саудовской Аравией

Ереван и Эр-Рияд установили дипотношения. Соответствующий протокол был оформлен на прошедшей в ОАЭ встрече представителей двух стран.
Между Арменией и Саудовской Аравией установлены дипломатические отношения. Об этом сказано в Telegram-канале МИД республики.
Протокол оформили послы обеих стран на встрече, прошедшей в городе Абу-Даби.
"Двадцать пятого ноября между Республикой Армения и Королевством Саудовская Аравия был подписан протокол об установлении дипломатических отношений"
– армянское дипведомство
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