Вестник Кавказа

Армения установила дипотношения с Саудовской Аравией

Встреча послов Армении и Саудовской Аравии в Абу-Даби
© Фото: официальный сайт министерства иностранных дел Армении
Ереван и Эр-Рияд установили дипотношения. Соответствующий протокол был оформлен на прошедшей в ОАЭ встрече представителей двух стран.

Между Арменией и Саудовской Аравией установлены дипломатические отношения. Об этом сказано в Telegram-канале МИД республики.

Протокол оформили послы обеих стран на встрече, прошедшей в городе Абу-Даби.

"Двадцать пятого ноября между Республикой Армения и Королевством Саудовская Аравия был подписан протокол об установлении дипломатических отношений"

– армянское дипведомство

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